Умер звезда советских фильмов «Щит и меч» и «Вариант «Омега» Виталий Коняев

Стало известно о смерти народного артиста России Виталия Коняева. Он скончался 30 сентября на 87-м году жизни.
На счету Виталия Коняева больше сотни театральных работ в Государственном академическом Малом Театре, среди которых «Горе от ума», «Ревизор», «Оптимистическая трагедия», «Маскарад», «Князь Серебряный», «Лес», «Любовь Яровая» и др.
Большинство поклонников старшего возраста помнят Виталия Коняева по культовым советским фильмам «Белый флюгер», «Город под липами», «Щит и меч», «Вариант «Омега», «Слушать в отсеках».
По материалам Кино-театр.ру