Умер звезда советских фильмов «Щит и меч» и «Вариант «Омега» Виталий Коняев

Стало известно о смерти народного артиста России Виталия Коняева. Он скончался 30 сентября на 87-м году жизни.

На счету Виталия Коняева больше сотни театральных работ в Государственном академическом Малом Театре, среди которых «Горе от ума», «Ревизор», «Оптимистическая трагедия», «Маскарад», «Князь Серебряный», «Лес», «Любовь Яровая» и др.

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