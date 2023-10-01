Винная комната, кинотеатр, салон красоты и «лобное место»: Ольга Орлова переезжает в новый роскошный особняк — поражает воображение

Ольга Орлова с дочкой Аней. Фото: соцсети

Ведущая «Дома-2» Ольга Орлова будет жить в доме мечты в Подмосковье.

Ведущая «Дома-2» Ольга Орлова сообщила в микроблоге, что это воскресенье станет последним днем, который ее семья проводит в старом доме.

Уже в понедельник, 2 октября, Ольга Орлова с мужем, маленькой дочкой и 21-летним сыном переедет жить на новое место, в шикарный особняк, поражающий своими размерами.

В огромном доме есть все, о чем только можно мечтать: несколько гардеробных и санузлов, винная комната, кинотеатр с современным оборудованием, прачечная, гостиная огромных размеров, две кухни. Есть даже салон красоты.

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Особняк Ольги Орловой. Фото: соцсети

К особняку прилегает огромный ухоженный участок, который приведен в порядок ландшафтными дизайнерами. На участке - настоящая русская баня и так называемое «лобное место», где хозяева будут принимать гостей.

Одна из комнат в особняке Ольги Орловой. Фото: соцсети

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