Винная комната, кинотеатр, салон красоты и «лобное место»: Ольга Орлова переезжает в новый роскошный особняк — поражает воображение

Ведущая «Дома-2» Ольга Орлова сообщила в микроблоге, что это воскресенье станет последним днем, который ее семья проводит в старом доме.
Уже в понедельник, 2 октября, Ольга Орлова с мужем, маленькой дочкой и 21-летним сыном переедет жить на новое место, в шикарный особняк, поражающий своими размерами.
В огромном доме есть все, о чем только можно мечтать: несколько гардеробных и санузлов, винная комната, кинотеатр с современным оборудованием, прачечная, гостиная огромных размеров, две кухни. Есть даже салон красоты.
Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Особняк Ольги Орловой. Фото: соцсети
К особняку прилегает огромный ухоженный участок, который приведен в порядок ландшафтными дизайнерами. На участке - настоящая русская баня и так называемое «лобное место», где хозяева будут принимать гостей.
Одна из комнат в особняке Ольги Орловой. Фото: соцсети