Винная комната, кинотеатр, салон красоты и «лобное место»: Ольга Орлова переезжает в новый роскошный особняк — поражает воображение

Ведущая «Дома-2» Ольга Орлова сообщила в микроблоге, что это воскресенье станет последним днем, который ее семья проводит в старом доме.

Уже в понедельник, 2 октября, Ольга Орлова с мужем, маленькой дочкой и 21-летним сыном переедет жить на новое место, в шикарный особняк, поражающий своими размерами.

В огромном доме есть все, о чем только можно мечтать: несколько гардеробных и санузлов, винная комната, кинотеатр с современным оборудованием, прачечная, гостиная огромных размеров, две кухни. Есть даже салон красоты.

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