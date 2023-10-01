Молодую жену Сергея Жигунова «бомбит» из-за сравнений с Анастасией Заворотнюк

Молодая жена известного артиста Сергея Жигунова - миниатюрная эффектная брюнетка Виктория Ворожбит.

Красавица похожа на актрису Анастасию Заворотнюк, с которой у Сергея Жигунова когда-то был страстный роман. О сказочных отношениях пары знали все, Заворотнюк и Жигунов не скрывались от публики.

А теперь Викторию Ворожбит все сравнивают с Анастасией Заворотнюк. Молодой жене Жигунова часто пишут в Сети, что она похожа на Анастасию Заворотнюк. Жена Сергея Жигунова дала понять, что ей неприятны эти сравнения. Молодую женщину «бомбит» из-за этих параллелей.

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