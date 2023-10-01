Беременная четвертым ребенком жена Тарасова Костенко в бешенстве из-за пола будущего малыша

Беременная в четвертый раз жена экс-футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко разместила в микроблоге пост, которым дала понять, что ее ее раздражает во время ожидания малыша.
Оказывается, не поведение мужа, а многочисленные вопросы в Сети, которые касаются пола будущего малыша. Анастасия Костенко злится, когда подписчики проявляют любопытство и бестактно реагируют на любое признание.
Беременная Анастасия Костенко заявила, что несмотря на уже внушительный срок ожидания малыша, его пол они с мужем пока не знают.
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«Кто у вас» — один из нелюбимых мной вопросов. Потому что в этот момент ты еще можешь не знать кто. От некоторых следует странная реакция («Ну, еще раз сходите», «Ты не расстроилась?», «Ой, папа, наверное, рад», «Судьба у вас такая», «Может, это еще не точно»).
Да, эта тема остается по-прежнему деликатной, и нужно входить в очень узкий круг, чтобы спрашивать женщину первой на счет пола будущего малыша. Если серьезно, мы еще не делали вечеринку по узнаванию пола, поэтому для нас это тоже тайна. Как я чувствую? Все четыре раза не чувствовала, просто безусловно любила», - написала в микроблоге беременная Костенко.
Напомним, у Костенко и Тарасова трое общих детей - две дочери и сын.