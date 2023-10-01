Беременная четвертым ребенком жена Тарасова Костенко в бешенстве из-за пола будущего малыша

Беременная в четвертый раз жена экс-футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко разместила в микроблоге пост, которым дала понять, что ее ее раздражает во время ожидания малыша.

Оказывается, не поведение мужа, а многочисленные вопросы в Сети, которые касаются пола будущего малыша. Анастасия Костенко злится, когда подписчики проявляют любопытство и бестактно реагируют на любое признание.

Беременная Анастасия Костенко заявила, что несмотря на уже внушительный срок ожидания малыша, его пол они с мужем пока не знают.

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