Принц Гарри увидел Меган Маркл в объятиях красавца: «Мне нужна электрошоковая терапия»

Принц Гарри признался, что с трудом смирился с актерским прошлым своей жены Меган Маркл. В пору своей карьеры ей приходилось играть самые разные роли, в том числе и те, которые британская королевская семья точно бы не одобрила.

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Напомним, принц Гарри связал себя узами брака с разведенной Меган Маркл, несмотря на протесты монарших родственников.

Меган Маркл на момент знакомства с Гарри жила в Канаде, где с 2011 года снималась в сериале «Форс-мажоры». Это стало самым крупным проектом в ее актерской биографии. Она исполнила роль помощника юриста Рэйчел Зейн, у которой по сюжету завязался страстный роман с главным героем Майком Россом в исполнении Патрика Дж. Адамса.

Герцогиня Сассекская сильно «наследила», работая над этой картиной. Она не только страстно целовалась со своим экранным любовником, но и участвовала в сценах покрепче, облаченная в кружевное неглиже.

Принц Гарри рассказал, что хотел в какой-то момент приехать на съемочную площадку, чтобы посмотреть, как работает его невеста, но решил перед этим погуглить фильм. Сказать, что внук Елизаветы II был поражен – ничего не сказать. Он не сразу пришел в себя и решил не ехать в Канаду, чтобы лишний раз себя не мучить.