«Еще бы Сюмбюля-агу рядом!»: как сейчас выглядит 57-летняя Сема Кечик — Дайе-хатун

Сема Кечик в свои 57 лет выглядит значительно старше Небахат Чехре, которой 79 лет. Обе актрисы снимались в турецком сериале «Великолепный век». Сема Кечик сыграла Дайе-хатун, а Небахат Чехре — Валиде султан. Рядом с ухоженной и моложавой Небахат, которая в молодости считалась первой красавицей Турции, Сема выглядела простовато. Зато после съемок в «Великолепном веке» актриса заметно похорошела и постройнела.

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