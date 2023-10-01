«Еще бы Сюмбюля-агу рядом!»: как сейчас выглядит 57-летняя Сема Кечик — Дайе-хатун

Сема Кечик в свои 57 лет выглядит значительно старше Небахат Чехре, которой 79 лет. Обе актрисы снимались в турецком сериале «Великолепный век». Сема Кечик сыграла Дайе-хатун, а Небахат Чехре — Валиде султан. Рядом с ухоженной и моложавой Небахат, которая в молодости считалась первой красавицей Турции, Сема выглядела простовато. Зато после съемок в «Великолепном веке» актриса заметно похорошела и постройнела.
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Сема Кечик в образе Дайе-хатун с Небахат Чехре. Фото: кадр из сериала "Великолепный век"
Дайе-хатун полюбилась поклонникам благодаря теплому материнскому образу, она заботилась даже о Хюррем султан. Фото: кадр из сериала "Великолепный век"
После съемок в сериала Сема Кечик постройнела. Фото: личный архив
Сема Кечик стала выглядеть моложе. Фото: личный архив
«Еще бы Сюмбюля-агу рядом!», «Неразлучная парочка с Сюмбюлем-агой», «Любимая Дайе-хатун, так жалко ее было! Тяжелая судьба у нее», «Она мне так нравилась, верно служила Валиде, а та ее отослала от себя», «Дайе-хатун стала для Нигяр калфы ближе, чем мать. Оберегала и защищала», «Дайе и Сюмбюль прямо любимки», - пишут фолловеры.