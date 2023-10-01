«Мы не общаемся»: Валерия Ланская отменила свадьбу

Валерия Ланская и Эдгар Голосной. Фото: Global Look Press 

Актриса должна была расписаться с бойфрендом-танцором. Однако с наступлением осени знаменитости до сих пор этого не сделали.

Стало известно, что роман артистов Валерии Ланской и Эдгара Голосного закончился. При этом свадьба знаменитостей отменилась.

Еще недавно 36-летняя актриса Валерия Ланская наслаждалась отношениями с балетмейстером Эдгаром Голосным, который моложе ее на четыре года.

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Свадьбу пара планировала сыграть в сентябре этого года. Влюбленные подписывали пригласительные, выбирали наряды и так далее.

Но теперь Валерия и Эдгар не вместе по неизвестным причинам.

«Сейчас мы не общаемся», – заявил экс-возлюбленный Ланской в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

Некоторые поклонники Валерии Ланской предполагают, что экс-избранник «не потянул» артистку в материальном плане. 

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