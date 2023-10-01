«Мы не общаемся»: Валерия Ланская отменила свадьбу

Стало известно, что роман артистов Валерии Ланской и Эдгара Голосного закончился. При этом свадьба знаменитостей отменилась.

Еще недавно 36-летняя актриса Валерия Ланская наслаждалась отношениями с балетмейстером Эдгаром Голосным, который моложе ее на четыре года.

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Свадьбу пара планировала сыграть в сентябре этого года. Влюбленные подписывали пригласительные, выбирали наряды и так далее.