«Ой, мамочки»: Юлия Барановская подарила детям змею

Телеведущая Юлия Барановская поделилась с подписчиками своего микроблога тем, что приобрела экзотического питомца для своих детей.

Барановская не побоялась принести в дом змею.

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Юлия заявила, что дети давно хотели такого питомца. Артем, Яна и Арсений просили и уговаривали Барановскую купить им настоящую змею.