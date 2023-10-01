«Ой, мамочки»: Юлия Барановская подарила детям змею

Юлия Барановская с детьми. Фото: соцсети 

Бывшая жена футболиста Андрея Аршавина осмелилась на необычный презент.

Телеведущая Юлия Барановская поделилась с подписчиками своего микроблога тем, что приобрела экзотического питомца для своих детей.

Барановская не побоялась принести в дом змею.

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Юлия заявила, что дети давно хотели такого питомца. Артем, Яна и Арсений просили и уговаривали Барановскую купить им настоящую змею.

Сама Барановская была не в восторге от идеи наследников. Но все же исполнила мечту детей.

«Теперь он живет у нас…А что ты такой активный-то на ночь глядя? Он что, по ночам будет тут тусоваться? Ой, мамочки, какой он большой… Он еще вырастет?», – рассказала Юлия в своем микроблоге.

Змея Юлии Барановской. Фото: соцсети 

Дети Барановской поблагодарили маму за смелость и подарок.

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