«Отрезала прошлое»: Екатерина Варнава показала перемены в ее жизни

Телеведущая Екатерина Варнава кардинально изменила внешность.
Варнава показала новую прическу и объяснила, почему отрезала часть волос.
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«Я отрезала прошлое», – отметила Варнава в своем микроблоге.
Бывшая участница Comedy Woman позировала в черной шелковой рубашке оверсайзного кроя. Также Варнава сделала акцентный макияж на глаза.
Екатерина Варнава с новой прической. Фото: соцсети
Коллеги Варнавы остались в восторге от новой прически актрисы:
«Как тебе идет», «Красота какая!», «Невозможно красивая».