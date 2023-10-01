«Отрезала прошлое»: Екатерина Варнава показала перемены в ее жизни

Екатерина Варнава. Фото: соцсети 

Артистка долго решалась на этот поступок. Но теперь она довольна.

Телеведущая Екатерина Варнава кардинально изменила внешность.

Варнава показала новую прическу и объяснила, почему отрезала часть волос. 

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«Я отрезала прошлое», – отметила Варнава в своем микроблоге.

Бывшая участница Comedy Woman позировала в черной шелковой рубашке оверсайзного кроя. Также Варнава сделала акцентный макияж на глаза. 

Екатерина Варнава с новой прической. Фото: соцсети 

Коллеги Варнавы остались в восторге от новой прически актрисы:

 «Как тебе идет», «Красота какая!», «Невозможно красивая».

 

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