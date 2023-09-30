Наставили камеры друг на друга: в Сети появилось видео жуткой потасовки Тиграна и Юлии Салибековых в детском саду

В Сети появилось видео, на котором запечатлена потасовка бывших супругов, родителей троих мальчиков Тиграна и Юлии Салибековых из «Дома-2».

Все происходит в детском саду на глазах у младшего сына пары Баграта. В помещении присутствует еще одна женщина, вероятно, работник детского учреждения. Тигран Салибеков призывает ее стать свидетелем и при ней просит Юлию позволить общаться ему с детьми.

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Юлия Салибекова в этот момент включила камеру телефона. Судя по всему, то же самое сделал и Тигран Салибеков.

«Я, как законный представитель, имею право забрать ребенка. Я плачу алименты, у меня нет задолженностей», - говорит Тигран. «Суд присудил проживание детей с матерью!» - напомнила Юлия.

Увидев в руках у мужа включенную камеру, Салибекова кинулась на него. В этот момент видео прерывается.