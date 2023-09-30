«Вот эта вот… с «Желтыми тюльпанами»: Виктор Дробыш признался, что ненавидел Наташу Королеву

В эфир Муз-ТВ вышел второй выпуск шоу «Битва поколений». Проект - баттл современных звезд с тем, кто был популярен некоторое время назад.
Наташа Королева сошлась в поединке с Клавой Кокой. Симпатии одного из судий, композитора и продюсера Виктора Дробыша оказались на стороне молодой певицы. Клаве Коке Виктор Дробыш спел дифирамбы, а вот о Наташе Королевой отозвался нелестно. Более того, Дробыш признался, что в свое время ненавидел Королеву.
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Виктор Дробыш. Фото: Global Look Press
«Я Наташу знаю давно. Мы играли в разных группах в 80-х, потом появилась рок-группа «Санкт-Петербург». И параллельно с этим в эстраду ворвалась вот эта вот… с «Желтыми тюльпанами». Вы даже не представляете, как мы это все ненавидели! Мы ненавидели Королеву, Гулькину… Я списком могу сказать. Поэтому я даже уехал в Финляндию, а там Натали Имбрулья, Дженнифер Пейдж. И Клава Кока мне сейчас так сильно их напомнила. Все скандинавско-английские певицы приблизительно таким же голосом пели», - признался Виктор Дробыш.