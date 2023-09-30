«Ой, ты мой китаеночек…»: Боня показала честную реакцию мамы на свое новое лицо

Получив тонну критики от подписчиков за измененное у пластического хирурга лицо, модель Виктория Боня опубликовала видео с живой реакцией своей мамы, когда та впервые увидела новую внешность дочери.

«Ой, ты мой китаеночек…» - выдохнула Галина Ивановна в первую секунду.

Затем засмеялась и отметила, что Вика выглядит так, будто она без макияжа. На что младшая Боня сказала, что она и так без макияжа.

«Есть немножечко… Носик вот здесь как бы приподнялось… - продолжила мама. – Но, в целом, это ты. Главное, чтобы тебе было хорошо». «Но я тебе узнала. Ты же говорила, что нужно еще два месяца на восстановление. Но выглядит не страшно, абсолютно… Глазки даже приоткрылись, пошире стали. Не пошире, а повыразительнее. Ну губочки хорошенькие, как всегда. Помолодела, естественно».

Но в конце мать телезвезды добавила, что Вика у нее всегда прекрасна. Так что это было, вполне возможно, весьма пристрастное мнение.