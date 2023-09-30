«Такая хабалка! Жесть. Найди мужика и успокойся»: Тигран Салибеков из «Дома-2» размазал бывшую жену после драки в детском саду

Участник «Дома-2» Тигран Салибеков опять на волне популярности благодаря своей бывшей жене Юлии Салибековой.
Накануне папа трех сыновей решил наведаться в детский сад к самому младшему отпрыску. Тигран Салибеков на свидание с сыном Багратом прихватил свою пассию по имени Виктория.
Провокация удалась. Увидев бывшего с очередной девушкой, Юлия Салибекова, которая в тот момент тоже оказалась в детском саду, взорвалась. Экс-супруги устроили потасовку прямо в детском саду.
Позже Тигран Салибеков в микроблоге высказался об инциденте, назвав мать троих сыновей хабалкой, которой движет ревность.
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«Я в шоке! Ты конкретно стала Колисниченко. Такая хабалка, жесть. Плевалась как верблюд. Я только успевал защищаться. Я понял, что с тобой происходит. Вчера я почувствовал прям жесткую ревность. Ты не забыла меня? Этого красавчика», - отчитал Юлию Салибекову Тигран.
Далее многодетного отца буквально понесло. Он решил, что имеет полное право поучать Юлия Салибекову и произнес свой патриархальный спич, слушая который становится понятно, почему Юля выбрала остаться без Тиграна.
«Найди мужика себе и успокойся. Ты дикая. Ты детей гробишь своей дикостью. Ты несчастная, у тебя нет мужчины. Вчера она раз тридцать сказала: «Он приехал со своей Викой». Да, я приехал со своей Викой, и я счастлив, и мы стремимся к тому, чтобы у нас все было хорошо. А ты несчастливая. У тебя нет мужчины. Я скину это видео, довыпендривается она», - пригрозил Тигран Салибеков.