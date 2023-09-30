«Такая хабалка! Жесть. Найди мужика и успокойся»: Тигран Салибеков из «Дома-2» размазал бывшую жену после драки в детском саду

Участник «Дома-2» Тигран Салибеков опять на волне популярности благодаря своей бывшей жене Юлии Салибековой.

Накануне папа трех сыновей решил наведаться в детский сад к самому младшему отпрыску. Тигран Салибеков на свидание с сыном Багратом прихватил свою пассию по имени Виктория.

Провокация удалась. Увидев бывшего с очередной девушкой, Юлия Салибекова, которая в тот момент тоже оказалась в детском саду, взорвалась. Экс-супруги устроили потасовку прямо в детском саду.

Позже Тигран Салибеков в микроблоге высказался об инциденте, назвав мать троих сыновей хабалкой, которой движет ревность.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».