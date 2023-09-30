Стало известно, кому в итоге досталась шикарная квартира Бориса Моисеева: не родственникам

Со дня смерти Бориса Моисеева прошел уже целый год. Напомним, артист умер 27 сентября 2022 года. У 68-летнего певца случился третий по счету инсульт. На тот момент он находился в своей московской квартире.

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Музыканта похоронили на Троекуровском кладбище. Где в годовщину смерти артиста была установлена трехметровая скульптура в его честь.

На открытии памятника присутствовали друзья и поклонники Бориса Михайловича. Но родной брат певца Маркс Толкач, который проживает в Канаде, так и не появился. Хотя его приглашали. Со слов директора артиста, он лично отправил письмо и даже готов был оплатить расходы. Но, увы, обратной реакции не последовало.

«За 2 недели до открытия памятника я написал ему большое письмо, приглашал в Москву, готов был понести расходы, но он не откликнулся», — рассказал Сергей Горох.

Впрочем, удивляться особо нечему, братья давно не ладили. Они поссорились, когда Борис Михайлович был на пике популярности, и с тех самых пор перестали поддерживать теплые родственные отношения. Однако это никак не помешало брату покойного артиста заявить права на наследство артиста.

На кону, к слову, стояла дорогая столичная недвижимость. Стоимость которой оценивается в 70 миллионов рублей. По договору ренты она должна была перейти к концертному директору Моисеева. Брат музыканта пытался оспорить этот документ, но у него ничего не получилось.

В итоге квартира все-таки досталась Сергею Гороху, сейчас он делает в ней ремонт. Вещи и костюмы Моисеева тоже отошли концертному директору. Он планирует их использовать в постановке к 70-летию певца, которая должна состояться в 2024 году.

Источник: woman.ru