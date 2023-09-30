Меньше концертов, выше ценник: Игорь Николаев собирается продолжить выступать после операции

Певец Игорь Николаев сократит количество выступлений после перенесенной операции на сердце и повысит ценник минимум на миллион рублей. В Сети прошла информация, что уже с 10 октября 63-летний артист начнет рассматривать предложения о выступлениях, но только тех, которые подороже и поближе к столице.

Как передает Telegram-канал Mash со ссылкой на человека из окружения звезды, Николаев посоветовался с врачами и близкими, а затем решил, что сможет давать два-три концерта в месяц, но с ценником от четырех миллионов рублей. Композитор сам будет выбирать подходящие предложения и вряд ли поедет выступать далеко от Москвы.

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Напомним, 29 сентября Игорь Юрьевич тайно выписался из больницы после инфаркта. Из-за своей внезапной госпитализации артист был вынужден отменить все корпоративы вплоть до конца осени, а также концерты в Америке.