«Старая и изможденная»: хейтеры затравили 25-летнюю дочь Майкла Джексона

Дочь Майкла Джексона, 25-летнюю Пэрис Джексон затравили хейтеры. В комментариях под одним из недавних роликов звезды появилась критика внешности девушки, мол, она выглядит «старой и изможденной».
В ответ певица и модель выложила честное видео, показав лицо без прикрас, и написала ответ интернет-троллям.
«Вот без фильтров, без макияжа, в обычном освещении для людей, которые написали по-настоящему гадкие комментарии о том, какой старой и изможденной я выгляжу в моем последнем видео, — написала Пэрис. — Мне буквально 25. Просто молодая и изможденная, спасибо вам большое».
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Добавим, что девушке часто приходится отбиваться от хейтеров в соцсетях. В конце августа ей написали немало скверных комментариев о том, что она не сделала пост в честь дня рождения отца.