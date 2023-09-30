«Старая и изможденная»: хейтеры затравили 25-летнюю дочь Майкла Джексона

Дочь Майкла Джексона, 25-летнюю Пэрис Джексон затравили хейтеры. В комментариях под одним из недавних роликов звезды появилась критика внешности девушки, мол, она выглядит «старой и изможденной».

В ответ певица и модель выложила честное видео, показав лицо без прикрас, и написала ответ интернет-троллям.