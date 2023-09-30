Скулит от одиночества и почти не ест: преданный пес Вячеслава Гришечкина не отходит от кровати актера

Любимая собака умершего актера Вячеслава Гришечкина две недели после смерти своего хозяина живет одна в его трехкомнатной квартире. Близкие звезды сериалов до сих пор не решили, куда ее пристроить.

Преданный пес Беня, словно Хатико, не отходит от кровати покойного, скулит от одиночества и почти не ест, передает Telegram-канал Shot. Директор актера Максим Миллер периодически приезжает к питомцу, чтобы накормить его и выгулять, также к собаке заходит консьержка.

Новых хозяев 6-летнему четвероногому пока не ищут, чтобы не травмировать его еще больше. Миллер не исключает, что позже заберет пса к себе.

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У Гришечкина и Бени знаковая история знакомства. Несколько лет назад актер посещал могилу своей жены на Новодевичьем кладбище в Москве, а в этот день неподалеку, в парке, проходила выставка бездомных собак. Там мужчина и забрал себе нового друга, с которым был неразлучен до самой смерти.

Напомним, заслуженный артист РФ Вячеслав Гришечкин умер от сердечного приступа в возрасте 61 года 15 сентября. Соседи отмечали, что звезда сериала «Солдаты» имел проблемы с алкоголем.