«Я очень-очень боюсь унижения»: Роберт Паттинсон признался в «глубоком страхе» во время выбора новых ролей

В новом интервью знаменитый актер Роберт Паттинсон рассказал о том, как выбирает будущие роли. По признанию 37-летнего артиста, его одолевает «глубокий страх унижения», когда он сталкивается с предложением съемок в фильме, в который не верит.

Так голливудского красавчика спросили, соглашался ли он когда-нибудь на проект, который ему откровенно не нравился.

«Вряд ли. Я очень-очень боюсь унижения, - цитирует Роберта журнал Interview. - Ты как бы знаешь, что это зависит от тебя. Ты можешь потом говорить, что сценарий был плохой, или режиссер придурок, или бла-бла-бла, но, в конце концов, никого не будут интересовать причины. Ты будешь тот, кого все назовут отстойным. И подавляющее большинство людей скажут, что ты отстой, даже если ты старался изо всех сил».

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Добавим, что недавно Паттинсон снялся в фантастическом фильме «Микки-17», где исполнил роль робота-андроида, которого используют для исследовательских работ и легко заменяют копией. Картина выйдет в прокат в марте 2024 года.