Экс-супруги Тигран и Юлия Салибековы подрались на глазах у младшего сына

Действующий участник «Дома-2» и бывший муж Юлии Салибековой Тигран сделал попытку увидеться хотя бы с младшим сыном Багратом.

Незадачливый папаша явился на свидание к ребенку в детский сад и зачем-то начал снимать все на видео. На беду Тиграна Салибекова в этот же момент на пороге детского учреждения оказалась его бывшая жена и мать троих сыновей Юлия Салибекова. Она потребовала прекратить съемку, но Тигран и не подумал выключить камеру телефона.

Тогда Юлия кинулась отнимать гаджет, в итоге бывшие муж и жена устроили драку в детском саду на глазах младшего сына Баграта.

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