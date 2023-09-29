«Хороший способ плыть без рук»: Роман Костомаров тренируется в бассейне — мужественное видео

Олимпийский чемпион в танцах на льду, прославленный фигурист Роман Костомаров возвращается к активной жизни. Задача Роман Костомарова — научиться по максимуму делать все то, что он умел в прошлом, когда руки и ноги у него были целы.
Роман Костомаров вернулся на лед, начал играть в футбол, а теперь еще и приступил к тренировкам в бассейне.
«Идем, бежим, а теперь и плывем. Только вперед», — подписал видео с тренировки по плаванию в телеграм-канале Роман Костомаров.
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В кадре запечатлено, как Роман Костомаров лихо плывет по дорожке бассейна.
«Хороший способ плыть без рук и в протезах — это «дельфином». Пусть не быстро, но можно», — поделился Роман Костомаров.