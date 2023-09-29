«Хороший способ плыть без рук»: Роман Костомаров тренируется в бассейне — мужественное видео

Олимпийский чемпион в танцах на льду, прославленный фигурист Роман Костомаров возвращается к активной жизни. Задача Роман Костомарова — научиться по максимуму делать все то, что он умел в прошлом, когда руки и ноги у него были целы.

Роман Костомаров вернулся на лед, начал играть в футбол, а теперь еще и приступил к тренировкам в бассейне.