Говорит, что больше никому не нужна: похоронившая мужа Александра Пахмутова плачет каждый день

Рядом с Александрой Пахмутовой постоянно находятся две сиделки и помощник, часто ее навещает подруга.

Александра Пахмутова немного успокаивается, когда смотрит смотрит фотографии покойного мужа, слушает песни, которые они вместе написали когда-то. Окружающим Александра Николаевна признается, что очень сильно любила мужа.

По материалам телеграм-канала SHOT