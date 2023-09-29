Говорит, что больше никому не нужна: похоронившая мужа Александра Пахмутова плачет каждый день

В окружении 93-летней композитора Александры Пахмутовой рассказали, как она себя чувствует после похорон мужа, поэта Николая Добронравова.
Их семейный и творческий союз просуществовал 67 почтенных лет. И конечно же, потеря супруга, с которым она была неразлучна всю жизнь, стала сильным ударом для Александры Пахмутовой. Знакомые с известным семейством рассказали, что Александра Николаевна сильно тоскует по покойному мужу и каждый день плачет. Она говорит, что больше никому не нужна.
Рядом с Александрой Пахмутовой постоянно находятся две сиделки и помощник, часто ее навещает подруга.
Александра Пахмутова немного успокаивается, когда смотрит смотрит фотографии покойного мужа, слушает песни, которые они вместе написали когда-то. Окружающим Александра Николаевна признается, что очень сильно любила мужа.
По материалам телеграм-канала SHOT