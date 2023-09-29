Судьбе вопреки: Роман Костомаров снова стал постоянным участником ледового шоу Ильи Авербуха

Перенесший несколько ампутаций Роман Костомаров в эти дни находится в Сочи вместе с женой Оксаной Домниной, которая выступает в курортном городе в ледовом шоу Ильи Авербуха «Письма любви».

В каждом представлении фигуристка танцует их песню любви одна, но ее муж все равно выходит на лед к супруге. Пока еще без коньков, однако с каждым разом его походка становится все более уверенной. И, конечно же, зрители в восторге от воссоединения пары.

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Костомаров уже снял бинты с правой руки и пользуется отечественным протезом конечности, стоимостью два миллиона рублей. В очередном шоу он помахал публике бионической ладонью, чем растрогал всех от мала до велика.

На днях он поделился в социальной сети видео своей пробежки по сочинской набережной в компании жены.

По материалам издания 7days.