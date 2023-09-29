СМИ: экстренно госпитализирован актер «Мастера и Маргариты» и «Антикиллера» Валентин Голубенко

29 сентября в Сети прошла информация о экстренной госпитализации заслуженного артиста России, 82-летнего актера Валентина Голубенко.

Как сообщает Telegram-канал Mash, у мужчины диагностировали дисциркуляторную энцефалопатию — прогрессирующее многоочаговое поражение головного мозга. Актер находится в реанимации в тяжелом состоянии. Ситуацию осложняют его хронические заболевания.

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Валентин Алексеевич Голубенко играл во множестве фильмов с 1965 по 2014 годы. Среди них — «Семнадцать мгновений весны», «Кин-дза-дза!», «Гардемарины, вперед!», «Мастер и Маргарита», «Антикиллер», «Знахарь» и «Трудно быть богом».

Его голосом в русском дубляже говорят персонажи «Зеленой мили», «Детей шпионов», «Властелина колец» и «Матрицы: Революция».