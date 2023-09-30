На каких языках говорят дети Энрике Иглесиаса от Анны Курниковой — назвал младшую дочь русским именем

Энрике Иглесиас в одном из своих интервью дал понять, что после рождения близнецов Николаса и Люси, они с Анной Курниковой решили, что обязательно заведут еще одного ребенка. Так у пары родилась младшая дочка, для которой звездные родители выбрали русское имя. Дочку пара назвала Машей, но чаще называют Мэри — так привычней. Имя для малышки выбрала ее мама. Энрике Иглесиасу оно тоже понравилось, показалось мягким и милым. Спорить в этом с любимой женщиной певец не стал.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».