Звезда «Гарри Поттера» родила ребенка в день рождения Гермионы

Британская актриса Бонни Райт (сыграла Джинни Уизли в серии фильмов о Гарри Потере) принимает поздравления. 19 сентября она родила своего первенца. 32-летняя артистка и ее муж Эндрю Лококо назвали сына Элио Оушн.
Поклонники, поздравляющие пару в комментариях под опубликованным в Сети фото малыша, отметили, что у мальчика знаковый день рождения. 19 сентября, по книгам Джоан Роулинг, на свет появилась Гермиона Грейнджер — одна из ключевых персонажей «Гарри Поттера», сыгранная актрисой Эммой Уотсон.
Фанаты мира волшебников нашли данное совпадение очень милым. В частности, о нем написала актриса Эванна Линч, сыгравшая Луну Лавгуд.
«Оу, поздравляю Бонни и Эндрю! Добро пожаловать на Землю, Элио Оушен! — прокомментировала Линч. — P.S. В один день с Гермионой, я уверена, вам уже сказали».
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Добавим, что Бонни Райт вышла замуж в марте 2022 года. До этого она была помолвлена с актером Джейми Бауэром, сыгравшим небольшую роль в фильме «Гарри Поттер и Дары смерти».