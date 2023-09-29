Звезда «Гарри Поттера» родила ребенка в день рождения Гермионы

Британская актриса Бонни Райт (сыграла Джинни Уизли в серии фильмов о Гарри Потере) принимает поздравления. 19 сентября она родила своего первенца. 32-летняя артистка и ее муж Эндрю Лококо назвали сына Элио Оушн.

Поклонники, поздравляющие пару в комментариях под опубликованным в Сети фото малыша, отметили, что у мальчика знаковый день рождения. 19 сентября, по книгам Джоан Роулинг, на свет появилась Гермиона Грейнджер — одна из ключевых персонажей «Гарри Поттера», сыгранная актрисой Эммой Уотсон.