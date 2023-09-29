«Я перфекционист»: Кара Делевинь оправдалась за фотосессию топлес в соцсетях

26 сентября тату-мастер Маттео Наджерони похвастался в соцсетях своей новой работой для звездной клиентки. Он украсил левую руку 31-летней актрисы и супермодели Кары Делевинь необычным рисунком. Точнее, надписью: «Dormiveglia — место, которое простирается между сном и бодрствованием».

В комментариях под постом татуировщика тут же посыпались замечания и критика. Во-первых, люди заметили ошибку в надписи: неправильно вставленная буква L поменяла смысл сказанного, превратив набитое определение итальянского слова в чушь.

А во-вторых, пользователей социальной сети возмутило то, что Кара устроила себе фотосессию с новой татуировкой топлес. Притом что рисунок на локте вполне можно было показать, не оголяя грудь. К чему эта пошлость?