«Я перфекционист»: Кара Делевинь оправдалась за фотосессию топлес в соцсетях

26 сентября тату-мастер Маттео Наджерони похвастался в соцсетях своей новой работой для звездной клиентки. Он украсил левую руку 31-летней актрисы и супермодели Кары Делевинь необычным рисунком. Точнее, надписью: «Dormiveglia — место, которое простирается между сном и бодрствованием».
В комментариях под постом татуировщика тут же посыпались замечания и критика. Во-первых, люди заметили ошибку в надписи: неправильно вставленная буква L поменяла смысл сказанного, превратив набитое определение итальянского слова в чушь.
А во-вторых, пользователей социальной сети возмутило то, что Кара устроила себе фотосессию с новой татуировкой топлес. Притом что рисунок на локте вполне можно было показать, не оголяя грудь. К чему эта пошлость?
Кара Делевинь с новым тату. Фото: соцсети
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Сама модель объявилась в комментариях и ответила на претензии поклонников. Про лишнюю букву она ничего не сказала, а вот за неуместное обнажение пояснила.
«Просто чтобы всем было понятно! Я решила снять бюстгальтер, потому что фотография с бюстгальтером выглядела не очень хорошо. Я перфекционист, особенно когда дело касается фотографий, и я пыталась сделать что-то красивое. Все успокойтесь, пожалуйста. Спасибо», — написала Делевинь.