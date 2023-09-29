«Он как танк»: мощный рэпер 50 Cent вывихнул палец каскадеру на съемках «Неудержимых-4»

В середине сентября в кинотеатрах вышел американский боевик «Неудержимые-4», в котором к Джейсону Стэйтему, Сильвестру Сталлоне и Дольфу Лундгрену присоединились рэпер 50 Cent и сексапильная актриса Меган Фокс.
И вот постановщик трюков фильма Алан Нг рассказал журналистам о том, как «новички» справлялись с боевыми сценами на съемках.
«50 Cent очень мощный и сильный, поэтому работать с ним было легко. Мы сыграли на том, что у Меган большой танцевальный опыт. Ее стиль очень подвижный, гибкий и быстрый. А 50 Cent очень мощный и сильный, поэтому он как танк», — цитирует координатора трюков сайт PopCulture.
«На самом деле он был настолько силен, что в одной из сцен, где он должен был врезаться в каскадера, его сила привела к тому, что наш парень отлетел и вывихнул палец. Конечно, сейчас с парнем и его пальцем все в порядке».
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Сам 48-летний рэпер отметил в соцсетях, что его вес на съемках «Неудержимых» составлял 237 фунтов (около 107 кг), а сейчас он вернулся к 208 фунтам (94 кг).