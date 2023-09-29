«Он как танк»: мощный рэпер 50 Cent вывихнул палец каскадеру на съемках «Неудержимых-4»

В середине сентября в кинотеатрах вышел американский боевик «Неудержимые-4», в котором к Джейсону Стэйтему, Сильвестру Сталлоне и Дольфу Лундгрену присоединились рэпер 50 Cent и сексапильная актриса Меган Фокс.

И вот постановщик трюков фильма Алан Нг рассказал журналистам о том, как «новички» справлялись с боевыми сценами на съемках.