«Такое чувство, когда очень плохо»: Анастасия Костенко жалуется на четвертую беременность

Модель и блогер Анастасия Костенко пожаловалась на четвертую беременность. Впервые она столкнулась с тяжелым токсикозом, которого у нее не наблюдалось в первые три беременности. Ее мутило буквально от всего, что раньше было привычным.
«Это был самый долгий токсикоз в моей жизни. Знаете, такое чувство, когда очень плохо и знаешь, что легче будет, если начнется рвота, а не получается. Вот так со мной было на протяжении долгих дней», — рассказала модель.
Четвертую беременность Костенко и Тарасов рассекретили внезапно, и смогли по-настоящему удивить. Сейчас пара принимает поздравления и не только: многодетного отца уже сравнили с другим известным папой — рэпером Джиганом, который добился-таки рождения сына на четвертом прибавлении после дочек.
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