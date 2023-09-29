«Такое чувство, когда очень плохо»: Анастасия Костенко жалуется на четвертую беременность

Четвертую беременность Костенко и Тарасов рассекретили внезапно, и смогли по-настоящему удивить. Сейчас пара принимает поздравления и не только: многодетного отца уже сравнили с другим известным папой — рэпером Джиганом, который добился-таки рождения сына на четвертом прибавлении после дочек.

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