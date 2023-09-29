Стало известно, почему Брекоткин из «Уральских пельменей» на самом деле развелся с женой

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Развеять их поспешила мама актера. Она рассказала, что с женой Екатериной они познакомились еще в студенческом отряде. Их брак продлился 22 года, за это время они дважды стали родителями двоих дочерей. Но в 2017 году союз резко распался.

«Они не ссорились, поэтому и развелись тихо и мирно. А в то, что между ними произошло, я не лезу», — рассказывала мама Брекоткина.

Как сообщает сайт «Уральский меридиан», Брекоткин называл причину: постоянные отлучки из семьи — гастроли, съемки — отдалили его от жены. Но после развода он сразу же встретил любовь — нынешнюю жену Олесю. Которая, к слову, тоже родила звезде двоих детей — дочку и сына.