«Радость!»: Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова выдали замуж свою приемную дочь

Актер и политик Дмитрий Певцов сообщил в соцсетях радостную новость подписчикам. Накануне они с женой Ольгой Дроздовой выдали замуж свою приемную дочь Алену.
Алена Дроздова с мужем. Фото: соцсети
Фото из загса Певцов тоже опубликовал. Он указал, что мужем его дочери стал Алексей Тутубалин. Невеста выбрала длинное голубое платье в мелкий цветочек, а на голову поместила цветочный венок.
«А у нас сегодня радость! Алена Дроздова сочеталась законным браком с Алексеем Тутубалиным. Совет да любовь!» — написал актер.
Алена стала частью звездной семьи в 2019 году. Она изначально была ученицей актеров, но потом и частью их жизни, переехав к ним жить.