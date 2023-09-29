«Радость!»: Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова выдали замуж свою приемную дочь

Фото из загса Певцов тоже опубликовал. Он указал, что мужем его дочери стал Алексей Тутубалин. Невеста выбрала длинное голубое платье в мелкий цветочек, а на голову поместила цветочный венок.

«А у нас сегодня радость! Алена Дроздова сочеталась законным браком с Алексеем Тутубалиным. Совет да любовь!» — написал актер.

Алена стала частью звездной семьи в 2019 году. Она изначально была ученицей актеров, но потом и частью их жизни, переехав к ним жить.