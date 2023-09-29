Мокрая Туктамышева в бикини позагорала на яхте: лед подождет

Звезда фигурного катания Елизавета Туктамышева нередко балует фанатов снимками в бикини. Сейчас спортсменка находится в Сочи, где еще с лета участвует в гастрольных выступлениях ледового шоу Ильи Авербуха. И совмещает приятное с полезным: сначала отдых, а потом, по вечерам, работа.
Елизавета Туктамышева. Фото: соцсети
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Елизавета показала, как накануне отдыхала на яхте с подругами посреди Черного моря. Красотка уже сильно загорела и, вынырнув из пучины, стала позировать на камеру.
Розово-черное бикини подчеркнуло новый оттенок кожи фигуристки. А подписчики заметили, что Лиза укуталась в полотенце, как будто скрывая животик.