Мокрая Туктамышева в бикини позагорала на яхте: лед подождет

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Елизавета показала, как накануне отдыхала на яхте с подругами посреди Черного моря. Красотка уже сильно загорела и, вынырнув из пучины, стала позировать на камеру.

Розово-черное бикини подчеркнуло новый оттенок кожи фигуристки. А подписчики заметили, что Лиза укуталась в полотенце, как будто скрывая животик.