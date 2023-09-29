Ушедшую Татьяну Арнтгольц уже заменили: кто теперь вместо нее ведет «Жди меня»

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Звезда призналась, что причина самая обычная — она устала. И призвала не искать иных смыслов своего ухода: ни конфликтов, ни беременности у нее не случилось.

Арнтгольц уже нашли замену. В новом сезоне ее место отдали актрисе Алене Бабенко. И это обрадовало экс-ведущую.

«Я счастлива, что его соведущей стала Алена Бабенко. Уверена, с Аленой программа приобретет еще больше тепла, мудрости. В добрый путь!» — высказалась Арнтгольц.

По материалам сайта Starhit