Ушедшую Татьяну Арнтгольц уже заменили: кто теперь вместо нее ведет «Жди меня»

Актриса Татьяна Арнтгольц накануне сообщила о своем уходе из передачи «Жди меня» на НТВ. Она была ее лицом на протяжении четырех лет, в паре с Александром Лазаревым они помогали людям в воссоединении и обретении надежды.
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Звезда призналась, что причина самая обычная — она устала. И призвала не искать иных смыслов своего ухода: ни конфликтов, ни беременности у нее не случилось.
Арнтгольц уже нашли замену. В новом сезоне ее место отдали актрисе Алене Бабенко. И это обрадовало экс-ведущую.
«Я счастлива, что его соведущей стала Алена Бабенко. Уверена, с Аленой программа приобретет еще больше тепла, мудрости. В добрый путь!» — высказалась Арнтгольц.
По материалам сайта Starhit