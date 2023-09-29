Шумно, эмоционально, любя: Прилучный понянчился с сынишкой от Брутян, и сердце матери растаяло от умиления

Павел Прилучный и Зепюр Брутян побывали в мини-отпуске с крошкой-сыном Микаэлем, летели самолетом в Казань. Это уже второй перелет для четырехмесячного малыша, мама с папой не сидят дома, а стараются уже с пеленок приучать наследника к активному образу жизни.

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По возвращении из поездки Прилучный не отходил от сына и даже забрался к нему в просторную, но маленькую люльку и стал шумно с ним нянчиться – не натискался за поездку. Сердце матери растаяло от умиления, и Зепюр запечатлела на видео этот момент, чтобы показать фолловерам.