Пугачева рыдает на чужбине после того, что произошло: эмигрировавшая звезда уже не скрывает эмоций

Алла Пугачева эмигрировала в Израиль в прошлом году. За то время, что Примадонна обустраивалась в эмиграции, случилось множество несчастий – один за другим ушли из жизни ее близкие друзья. На похороны Бориса Моисеева 27 сентября 2022 года она не приехала.

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Зато в установлении памятника артисту приняла, по словам его экс-директора Сергея Гороха, самое деятельное участие. К первой годовщине исполнителю установили статую во весь рост.

«Я считаю Аллу Борисовну соавтором памятника. Ближе человека, чем Пугачева, у Бориса до конца его жизни не было. Мне было важно ее мнение, я прислушивался к ее словам, показывал ей эскизы. Согласовывали каждую деталь», - поведал о ходе работ Горох.

Присутствовать на открытии памятника Пугачева не смогла. Но Горох держал ее в курсе, что называется, в режиме онлайн. Показывал, что получилось, как открыли монумент и кто был. Эти кадры заставили звезду рыдать.