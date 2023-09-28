Глубокие носогубки, борозды вокруг глаз, на лбу огромный прыщ: как лицо 55-летней Валерии выглядит на самом деле

Певица Валерия в апреле этого года отметила свое 55-летие. Звезда в свои годы прекрасно выглядит. Валерия стройна и хороша собой, и на всех снимках в микроблоге и на телеэкране выглядит безупречной и роскошной красавицей.

Но в этот четверг, 28 сентября, Валерия предстала на публике не в лучшем виде. Даже тонны косметики и хайлайтера на ее лице не смогли замаскировать возрастных изменений и изъянов.

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