Глубокие носогубки, борозды вокруг глаз, на лбу огромный прыщ: как лицо 55-летней Валерии выглядит на самом деле

Певица Валерия в апреле этого года отметила свое 55-летие. Звезда в свои годы прекрасно выглядит. Валерия стройна и хороша собой, и на всех снимках в микроблоге и на телеэкране выглядит безупречной и роскошной красавицей.
Но в этот четверг, 28 сентября, Валерия предстала на публике не в лучшем виде. Даже тонны косметики и хайлайтера на ее лице не смогли замаскировать возрастных изменений и изъянов.
На снимке, который был сделан во время концерта в Кремле, Валерия выглядит не лучшим образом. У певицы глубокие носогубные складки, борозды морщин вокруг глаз, а на лбу прыщик, который не получилось замаскировать под косметикой. Он так и зияет.
Так на самом деле выглядит лицо певицы Валерии. Фото: Ольга Храбрых/Teleprogramma.pro