Валерия отреагировала на новость о возрождении «Рождественских встреч» Аллы Пугачевой с ее участием

Алла Пугачева. Фото: Global Look Press

Певица Валерия прокомментировала новый проект, который якобы появится на телевидении в новогодние праздники.

На днях в Сети появилась информация со ссылкой на одного из телевизионных продюсеров о том, что якобы на ТВ в новогодние праздники вернется программа, которая станет аналогом «Рождественских встреч» Аллы Пугачевой.

Сообщалось о том, что вести шоу будет сама Алла Борисовна. А привлечь к проекту планируют, в том числе, и известную певицу Валерию.

Сама Валерия, правда, заявила представителям СМИ, что пока ничего об этом не знает.

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Певица Валерия. Фото: Ольга Храбрых/Teleprogramma.pro

Певица Валерия в этот четверг, 28 сентября, принимала участие в концерте, посвященном 100-летию известного поэта Расула Гамзатова. Мероприятие состоялось в Кремле.

Валерия рассказала, что это был любимый поэт ее бабушки. Она была первой, кто познакомил Валерию с творчеством Расула Гамзатова.

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