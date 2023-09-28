Валерия отреагировала на новость о возрождении «Рождественских встреч» Аллы Пугачевой с ее участием

На днях в Сети появилась информация со ссылкой на одного из телевизионных продюсеров о том, что якобы на ТВ в новогодние праздники вернется программа, которая станет аналогом «Рождественских встреч» Аллы Пугачевой.
Сообщалось о том, что вести шоу будет сама Алла Борисовна. А привлечь к проекту планируют, в том числе, и известную певицу Валерию.
Сама Валерия, правда, заявила представителям СМИ, что пока ничего об этом не знает.
Певица Валерия. Фото: Ольга Храбрых/Teleprogramma.pro
Певица Валерия в этот четверг, 28 сентября, принимала участие в концерте, посвященном 100-летию известного поэта Расула Гамзатова. Мероприятие состоялось в Кремле.
Валерия рассказала, что это был любимый поэт ее бабушки. Она была первой, кто познакомил Валерию с творчеством Расула Гамзатова.