Валерия отреагировала на новость о возрождении «Рождественских встреч» Аллы Пугачевой с ее участием

На днях в Сети появилась информация со ссылкой на одного из телевизионных продюсеров о том, что якобы на ТВ в новогодние праздники вернется программа, которая станет аналогом «Рождественских встреч» Аллы Пугачевой.

Сообщалось о том, что вести шоу будет сама Алла Борисовна. А привлечь к проекту планируют, в том числе, и известную певицу Валерию.

Сама Валерия, правда, заявила представителям СМИ, что пока ничего об этом не знает.

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