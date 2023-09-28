«Было сильное кровоизлияние»: Лиза Арзамасова перенесла серьезную операцию

Звезда сериала «Папины дочки» Лиза Арзамасова призналась, что не так давно перенесла операцию, на которую решилась из-за плохого зрения.
После вмешательства был долгий реабилитационный период, во время которого Лиза Арзамасова чувствовала себя не очень комфортно.
«Сразу после операции было сильное кровоизлияние, белки были красными. А я-то думала, что через пару дней уже будет все идеально, но нет. Понадобился продолжительный период реабилитации», — поделилась Лиза Арзамасова в микроблоге.
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Сейчас же, по признанию Лизы Арзамасовой, она чувствует себя превосходно и привыкает к новой реальности, в которой нет линз и очков.
«Теперь я всех вас вижу! Волшебное чувство! Удивительное! Я больше не набиваю синяки на коленках, когда встаю ночью к малышу, я больше не пугаюсь, что в поезде/машине/самолете уснула в линзах», — поделилась эмоциями Лиза Арзамасова.