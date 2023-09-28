«Было сильное кровоизлияние»: Лиза Арзамасова перенесла серьезную операцию

Звезда сериала «Папины дочки» Лиза Арзамасова призналась, что не так давно перенесла операцию, на которую решилась из-за плохого зрения.

После вмешательства был долгий реабилитационный период, во время которого Лиза Арзамасова чувствовала себя не очень комфортно.