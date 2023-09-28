«Везде ходит, рисуется»: отец покойной Фриске набросился на Шепелева, который впервые вывел в свет сына Платона

Владимир Фриске. Фото: Global Look Press

Дмитрий Шепелев по-прежнему не дает сыну Платону видеться с бабушкой и дедушкой по маме, ныне покойной певицы Жанны Фриске.

Отец покойной певицы Жанны Фриске Владимир Фриске отчитал своего несостоявшегося зятя, телеведущего Дмитрия Шепелева после того, как тот вывел в свет его внука Платона.

Отец Жанны Фриске не смог сдержать эмоций. Он считает, что Шепелев выходит в свет с Платоном, чтобы о нем начали говорить и писать.

«Он считает себя звездой? Эта мразь будет везде рисоваться. Везде ходит рисуется. Был бы он еще талантливый. Таланта никакого нет! Если бы он вел программы нормально. Он исчезнет, увидите, из инфополя, с экранов», — высказался Владимир Фриске.

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Напомним, накануне Дмитрий Шепелев впервые за долгое время вышел в свет вместе с 10-летним сыном Платоном от покойной Жанны Фриске. Мальчик и его звездный папа побывали на премьере фильма.

По материалам Super.ru

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