«Везде ходит, рисуется»: отец покойной Фриске набросился на Шепелева, который впервые вывел в свет сына Платона

Отец покойной певицы Жанны Фриске Владимир Фриске отчитал своего несостоявшегося зятя, телеведущего Дмитрия Шепелева после того, как тот вывел в свет его внука Платона.
Отец Жанны Фриске не смог сдержать эмоций. Он считает, что Шепелев выходит в свет с Платоном, чтобы о нем начали говорить и писать.
«Он считает себя звездой? Эта мразь будет везде рисоваться. Везде ходит рисуется. Был бы он еще талантливый. Таланта никакого нет! Если бы он вел программы нормально. Он исчезнет, увидите, из инфополя, с экранов», — высказался Владимир Фриске.
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Напомним, накануне Дмитрий Шепелев впервые за долгое время вышел в свет вместе с 10-летним сыном Платоном от покойной Жанны Фриске. Мальчик и его звездный папа побывали на премьере фильма.
По материалам Super.ru