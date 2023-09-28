«Везде ходит, рисуется»: отец покойной Фриске набросился на Шепелева, который впервые вывел в свет сына Платона

Отец покойной певицы Жанны Фриске Владимир Фриске отчитал своего несостоявшегося зятя, телеведущего Дмитрия Шепелева после того, как тот вывел в свет его внука Платона.

Отец Жанны Фриске не смог сдержать эмоций. Он считает, что Шепелев выходит в свет с Платоном, чтобы о нем начали говорить и писать.