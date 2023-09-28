Стала известна дата мировой премьеры мюзикла «Дракула» в России

Мюзикл «Дракула». Фото: Global Look Press

Погрузиться в атмосферу эпохи викторианской Англии можно будет уже в октябре.

В «Театриуме» на Серпуховке 14 октября состоится мировая премьера мюзикла «Дракула». Зрители погрузятся в атмосферу викторианской Англии и увидят блистательное шоу с участием профессиональных актеров и танцовщиков.

В мюзикле заняты Дмитрий Бозин, Дарья Бурлюкало, Анна Позднякова, Евгений Егоров, Александр Бобров, Никита Шилкин, Наталья Быстрова, Анастасия Иванова, Константин Скрипалев, Дмитрий Воробьев, Константин Барышников, Юрий Бессонов, Анна Скрипалева, Олег Мазуренко, Виктор Мазуренко.

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В основу мюзикла театра на Серпуховке лег роман Брэма Стокера, написанный в 1897 году. Произведение до сих пор не теряет своей актуальности и вдохновляет режиссеров на новые постановки.

Начало спектакля в 20:00.

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