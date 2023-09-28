Умер исполнитель роли Дамблдора в фильме о Гарри Поттере Майкл Гэмбон

Умер британский и ирландский актер Майкл Гэмбон, запомнившийся зрителям по своей роли профессора Дамблдора в фильмах о юном волшебнике Гарри Поттере.
О кончине 81-летнего Майкла Гэмбона поклонникам сообщила его жена.
«Майкл мирно скончался в больнице после приступа пневмонии, его жена Энн и сын Фергюс были у его постели», — говорится в официальном заявлении семьи актера.
Напомним, Майкл Гэмбон сыграл директора школы чародейства и волшебства «Хогвартс» Альбуса Дамблдора в шести фильмах саги о Гарри Поттере, начиная с «Гарри Поттера и узника Азкабана». Исполнитель роли профессора в первых двух фильмах о юном волшебнике — Ричард Харрис — скончался в 2002 году, ему было 72 года.
По материалам The Guardian