Умер исполнитель роли Дамблдора в фильме о Гарри Поттере Майкл Гэмбон

Майкл Гэмбон в роли Дамблдора в фильме о Гарри Поттере. Фото: кадр фильма «Гарри Поттер и кубок огня», 2005 год

Британский и ирландский актер Майкл Гэмбон скончался от пневмонии на 82-м году жизни.

Умер британский и ирландский актер Майкл Гэмбон, запомнившийся зрителям по своей роли профессора Дамблдора в фильмах о юном волшебнике Гарри Поттере.

О кончине 81-летнего Майкла Гэмбона поклонникам сообщила его жена.

«Майкл мирно скончался в больнице после приступа пневмонии, его жена Энн и сын Фергюс были у его постели», — говорится в официальном заявлении семьи актера.

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Напомним, Майкл Гэмбон сыграл директора школы чародейства и волшебства «Хогвартс» Альбуса Дамблдора в шести фильмах саги о Гарри Поттере, начиная с «Гарри Поттера и узника Азкабана». Исполнитель роли профессора в первых двух фильмах о юном волшебнике — Ричард Харрис — скончался в 2002 году, ему было 72 года.

По материалам The Guardian

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