Умер исполнитель роли Дамблдора в фильме о Гарри Поттере Майкл Гэмбон

Напомним, Майкл Гэмбон сыграл директора школы чародейства и волшебства «Хогвартс» Альбуса Дамблдора в шести фильмах саги о Гарри Поттере, начиная с «Гарри Поттера и узника Азкабана». Исполнитель роли профессора в первых двух фильмах о юном волшебнике — Ричард Харрис — скончался в 2002 году, ему было 72 года.

По материалам The Guardian