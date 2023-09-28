Светлана Бондарчук потребовала раздела имущества с бывшим мужем: стало известно, что предстоит поделить

С момента развода Светланы и Федора Бондарчука прошло уже 7 лет. Расставание модели и режиссера было спокойным, без выяснения отношений. За это время бывшие супруги успели устроить свою личную жизнь с другими людьми. И, казалось, не имели друг к другу никаких претензий.

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Но не так давно появилась информация, что Светлана подала иск на раздел имущества с бывшим мужем. Соответствующее заявление было зарегистрировано в Симоновском районном суде города Москвы.

Точной информации о том, что именно хочет получить модель, пока нет. Однако, уже известно, что совместно нажитое имущество Бондарчуков оценивается в сотни миллионов рублей.

За 25 лет брака они приобрели просторную квартиру на Патриарших прудах. Загородный дом стоимостью около 400 миллионов рублей. А также трешку на Мосфильмовской улице, которую оценивают более, чем в 100 миллионов.

Кроме того, предметом споров может стать бистро «Березка», фитнес-клуб и один из ресторанов, принадлежащих режиссеру.

Федор Бондарчук пока никак не комментирует ситуацию. Возможно, есть и другие активы, о которых неизвестно общественности. Поэтому не исключено, что в деле появятся новые подробности.

Источник: woman.ru