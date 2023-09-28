«Будто умер»: жена Тимура Родригеза прокомментировала развод с шоуменом

Около двух недель назад Тимур Родригез сообщил публике, что разводится с женой Анной после 16 лет брака. Пара воспитывает двоих сыновей.

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В настоящий момент выяснилось, что Родригез не живет со своей женой уже почти год. Именно столько Анна пребывает за границей. И хотя места своего обитания Анна не раскрывает, но можно догадаться, что это Испания. Именно из этой страны она постоянно выкладывает свои посты в соцсети.

«Я очень долгое время не рассказывала о себе, когда ты замужем за публичным человеком, все личное становится общественным достоянием. Сейчас я меняю все в своей жизни, очень честно отвечаю себе на вопросы. Такой открытый, честный внутренний диалог души и разума», — рассказала Анна в личном блоге.

Пока еще жена Тимура Родригеза выглядит в своих аккаунтах вполне довольной жизнью. Да и вообще предложила своим поклонникам не сочувствовать ей и уговаривать воссоединиться с мужем, а поздравить с началом нового этапа жизни.

«У меня достаточно комментариев со словами поддержки, но выглядит это так, будто кто-то умер. Одни соболезнования… Почему бы не поздравить и вообще не устроить по этому поводу праздник?!» — написала она в своем блоге.

Анна заявила, что ей нравится наблюдать за происходящим, и она уверена, что ее сложный путь все-таки приведет ее к счастью.