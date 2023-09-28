Пока Курникова дома с тремя детьми! Иглесиас приобнял красавицу-брюнетку с роскошной фигурой: так и повисла на шее

Судя по всему, на видео Энрике Иглесиас предстал вовсе не с одной из своих фанаток, а с певицей. Вместе они выпустили новый сингл, об этом можно судить по микроблогу музыканта.

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Партнерша Иглесиаса, конечно, не упустила возможность обнять одного из самых желанных испанских певцов. Не секрет, что на концертах поклонницы буквально готовы разорвать одежду Энрике на сувениры. Самые решительные даже выпрыгивают на сцену, чтобы обнять и поцеловать своего кумира. Как с этим мирится Анна Курникова — остается загадкой.