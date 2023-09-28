Шепелев впервые вывел в свет сына от Фриске: мамина копия и улыбается как она

Телеведущий Дмитрий Шепелев сам воспитывает сына от Жанны Фриске, Платона, не подпуская к процессу родителей певицы. Мальчику уже 10 лет, и накануне он впервые вышел в свет с отцом.

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Мероприятие, которому уделили внимание знаменитые папа и сын, оказалось премьерой сериала «Плакса» Сергея Жукова. Платон с отцом позировал на красной дорожке, досмотрел премьерную серию до конца и предстал на селфи с папой.