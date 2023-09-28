«За наш счет будет шабаш»: активист Худяков сообщил о возвращении Пугачевой

Активист добавил, что высока вероятность появления самой Примадонны в программе:

«Может появиться в записи. Она свое согласие пока не дала, но записать поздравление для россиян не отказалась».

Меж тем Пугачева в этом году еще не была в России. Она эмигрировала в Израиль с детьми и пятым мужем и успела оскандалиться, оскорбив россиян.

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По материалам сайта kp.ru