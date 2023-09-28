Арзамасова с подросшим сынишкой устроили привал на лужайке: беззаботно повалялись на травке

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Пока глава семьи на работе, Арзамасова с сынишкой Львом проводят время на свежем воздухе. Они вместе решили поваляться на лужайке. Вот уж кто точно еще не ощутил приход осени! Беззаботное валяние на травке мама и сын запечатлели на фото.

Подписчики заметили, как сильно уже подрос Лева. Малышу в августе исполнилось два годика, и фанаты удивляются, как быстро летит время.