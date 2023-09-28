Кристина Орбакайте показала, как открывали памятник Борису Моисееву на кладбище: белые голуби, музыка, аплодисменты

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В годовщину смерти на Троекуровском кладбище, где нашел последнее пристанище певец, состоялось торжественное открытие памятника. Как это было, показала Кристина Орбакайте, тайно прилетевшая в Москву из Нью-Йорка.

Памятник во весь рост — это сцена из композиции «Боль разлуки» Бориса Моисеева. Скульптор — Филипп Трушин. Музыка, стая белых голубей, овации — атмосфера получилось праздничной.

В отличие от Орбакайте, ее мама Алла Пугачева не прилетела на открытие. Как и не провожала в последний путь своего давнего и преданного друга. Сейчас Примадонна живет в Израиле. В этом году она ни разу не появилась на родине.