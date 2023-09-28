Крошечный сынок Прилучного и Брутян поплюхался в бассейне: пловец растет (видео)

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Актеры улетели в Казань, чтобы провести время в санатории на детокс-программе, и младенца взяли с собой. Оказалось, что в заведении есть занятия и для таких гостей, как он — четырехмесячных малюток.

Микаэль поплюхался в бассейне с тренером, перебирая ножками, и делал это так сосредоточенно, что мама пришла в восторг. Она засняла на видео процесс и показала всем в соцсети.