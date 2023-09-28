Круче всех с мячом управляется: Костомаров на протезах размялся перед выступлением

Фигурист Роман Костомаров полгода назад балансировал на грани жизни и смерти, но смог одержать свою главную победу. И уже не просто вернулся к привычному ритму, но и выходит на лед. Правда, протезы на верхние конечности ему еще не установили, но и это ему не мешает выступать.

Больше новостей из жизни знаменитостей — в Telegram-канале «Звездная пыль».

Костомаров участвует в шоу Ильи Авербуха весь сентябрь. И периодически показывает закулисье проекта. На этот раз он продемонстрировал, как перед выходом на арену разминается с другими фигуристами.