Татьяна Арнтгольц ушла из передачи «Жди меня»: вот в чем истинная причина

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Поползли слухи, что уход Арнтгольц произошел на фоне конфликта. Однако звезда опровергла домыслы и объяснила свое решение.

«Очень люблю эту программу, вела ее прекрасные пять лет! Но она требует огромной эмпатии, включения... Без этого быть ведущей такой программы нечестно! Я устала. Просто устала», — призналась Starhit Татьяна.

В новом сезоне Арнтгольц заменит актриса Алена Бабенко.