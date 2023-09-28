Татьяна Арнтгольц ушла из передачи «Жди меня»: вот в чем истинная причина

Актриса и телеведущая Татьяна Арнтгольц приняла непростое решение. Она покинула программу «Жди меня» на НТВ, которую вела на протяжении пяти лет. Соведущим звезды являлся народный артист России Александр Лазарев.
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Поползли слухи, что уход Арнтгольц произошел на фоне конфликта. Однако звезда опровергла домыслы и объяснила свое решение.
«Очень люблю эту программу, вела ее прекрасные пять лет! Но она требует огромной эмпатии, включения... Без этого быть ведущей такой программы нечестно! Я устала. Просто устала», — призналась Starhit Татьяна.
В новом сезоне Арнтгольц заменит актриса Алена Бабенко.